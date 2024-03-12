加快發展新質生產力，需把握“六個動力源”

新質生產力的本質是先進生產力，是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。 中評社北京3月12日電／2024年政府工作報告提出“大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力”。2023年9月，習近平總書記在黑龍江考察時首次提出“新質生產力”概念；2024年1月，中共中央政治局第十一次集體學習時，習近平總書記深刻闡釋了新質生產力：“新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態。”



中國網發表西南財經大學習近平經濟思想研究院教授袁正文章表示，新質生產力的本質是先進生產力，是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，通過強化科技創新推動新產業、新模式、新動能發展，積極培育新興產業和未來產業，用新技術改造提升傳統產業，積極促進產業高端化、智能化、綠色化。習近平總書記在參加十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。



新質生產力是內涵式擴大再生產的生產力。馬克思指出，擴大再生產有外延式擴大再生產和內涵式擴大再生產兩種類型。外延式擴大再生產指單純依靠增加生產要素的數量，如依靠增加勞動力、資金、設備、擴大生產場所來擴大生產規模。內涵式擴大再生產指主要依靠技術進步，改善生產要素質量，提高勞動和生產資料的效率來擴大生產規模。



文章提出，加快發展新質生產力，需牢牢把握“六個動力源”：



一是強化科技創新。科技創新是新質生產力的核心要素。科學技術是第一生產力。打好關鍵核心技術攻堅戰，加快實現高水平科技自立自強。完善科技創新體系，健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，加大多元化科技投入，弘揚科學家精神、企業家精神和創新文化，以科技創新推動產業創新。



二、辦好高水平教育。高水平科技靠高質量人才，高質量人才靠高水平教育。深入實施科教興國戰略，堅持教育優先發展，加強高質量教育體系建設，制定實施教育強國建設規劃綱要，辦好人民滿意的教育。加快建設一流的大學和一流學科，強化創新型拔尖人才培養，大力提高職業教育質量。

