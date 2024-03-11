中評社北京3月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，春節過後，四川省宜賓市興文縣委第一巡察組組長羅華智又一次來到僰王山鎮水瀘壩村，實地察看此前巡察反饋的村道建設整改情況。村民們激動地向他表示感謝：“多虧了巡察組監督推動，我們村的道路很快就修好了。現在，我們購買的農藥化肥運進來很方便，生產的農產品也能很快運出去，生產生活都更加舒心了。”



“我們要認真對待群眾反映的每一個問題，努力推動解決群眾急難愁盼。”擔任縣委巡察組組長3年，羅華智將巡察為民、巡察惠民理念貫穿於巡察工作始終，在深入發現、推動查處群眾身邊的不正之風和腐敗問題的同時，監督推動損害群眾利益的問題立行立改，真正把巡察工作做到了群眾心坎上。2022年，羅華智被評為四川省紀檢監察系統先進工作者。



2022年，羅華智在巡察工作中發現，多名群眾反映水瀘壩村的村道亟需改造，卻在改造過程中停滯不前。“同一件事情，居然有多人反映，可見群眾對村道建設的迫切期盼。”羅華智立即前往水瀘壩村，看到路面坑坑窪窪、泥濘不堪，給村民出行造成諸多不便。有不少知情人反映，這條村道早在2020年就已經確定了施工隊伍，而且陸陸續續有施工人員進場施工，可不知道為什麼修著修著就不修了。



“我們過來這一路，前面的道路都很通暢，為什麼單單就這條村道成了‘半拉子工程’？”帶著疑惑，羅華智查閱相關資料，並向相關負責人瞭解情況。原來，這條村道早在2020年初就列入了僰王山鎮通村工程項目，2020年6月確定了施工單位並簽訂施工合同。但是施工過程中發現路基地勢變化需要加寬道路造成工程量增加，但施工合同未及時變更，加上前期修建道路影響周邊住戶生活設施產生矛盾協調不到位，施工方沒能按時進場施工，導致村道建設停滯不前。



“打通群眾出行‘最後一公里’。”找到了問題的症結，羅華智按照“立行立改”要求，第一時間將問題反饋給僰王山鎮黨委，督促鎮黨委抓緊變更工程手續，採取邊變更邊施工的方式讓施工隊得以順利進駐。同時，督促村幹部耐心做施工隊與群眾的思想工作，協調解決後續施工過程中產生的矛盾糾紛。在各部門的共同努力和村民的全力支持下，一條平坦的水泥路很快修好了。

