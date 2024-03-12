1萬億元，發行超長期國債意味著什麼

中評社北京3月12日電／超長期特別國債來了！政府工作報告提出，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。



“超長期”體現在期限。一般認為，超長期債券的發行期限在10年以上。和普通國債相比，超長期債券能夠緩解中短期償債壓力，以時間換空間。“特別”體現在用途。特別國債是用於特殊用途、支持特定項目而發行的國債，資金需要專款專用。據介紹，超長期特別國債將重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高質量發展等領域建設。這些領域潛在建設需求巨大、投入周期長，現有資金渠道難以充分滿足要求，亟需加大支持力度。



超長期特別國債的推出意味著什麼？



意味著我國高質量發展根基將更加夯實。當前，我國經濟恢復發展還面臨不少難題，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，國內有效需求仍然不足。今年發行1萬億元超長期特別國債，不計入赤字，而且將“連續幾年發行”，向社會釋放出積極財政政策加力提效的明確信號，有利於提振各方預期，擴大總需求，優化供給結構，推動經濟持續回升向好。更重要的是，資金專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，將為我國更長時期發展夯實更高質量、更可持續、更為安全的根基。



意味著我國宏觀調控優勢持續顯現。黨的十八大以來，我國不斷創新完善宏觀調控，形成了政府和市場結合、短期和中長期結合、跨周期和逆周期結合、總量和結構結合、國內和國際統籌、改革和發展協調的完備的宏觀調控體系。在有力有效應對一系列困難挑戰的鬥爭實踐中，宏觀調控經驗更加豐富、機制更加完善、手段更加充足。超長期特別國債這一重磅政策工具的推出，再次體現出我國充足政策空間的優勢，既利當前又惠長遠。



意味著有效投資將“擴量”與“提質”並舉。鞏固和增強經濟回升向好態勢，需要更好地發揮投資關鍵作用。2024年，除了發行超長期特別國債，中央預算內投資擬安排7000億元，比上年增加200億元，擬安排地方政府專項債券3.9萬億元，比上年增加1000億元，再加上去年四季度增發的1萬億元國債大部分也將在今年使用，政府投資規模較去年明顯增加。而且，政府投資將更加突出精準發力，更好發揮對全社會投資的引導與帶動作用，促進高質量發展和經濟轉型升級。



當前，各地正搶抓國家政策機遇，積極進行項目謀劃，希望能推動更多項目納入超長期國債資金“盤子”。國家層面，國家發展改革委正會同有關方面抓緊制定形成具體行動方案，按程序報批後啟動實施。萬億“真金白銀”來之不易，要用“真抓實幹”來兌現。在超長期特別國債後續落地過程中，要抓好重點項目建設和儲備，推動加快形成實物工作量，更要盯緊盯牢資金使用，持續加強資金監管，切實提高國債資金使用效益。



來源：經濟日報 作者：熊麗



