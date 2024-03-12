提升傳統產業“含新量”

中評社北京3月12日電／在全國政協十四屆二次會議第二場“委員通道”上，甘肅省工業和信息化廳副廳長黃寶榮委員分享了漿水酸菜企業通過標準化、品牌化、規模化、數字化經營，把特色小吃做成健康消費產業的故事，讓很多人對傳統產業的“含新量”有了新認識。



從家庭作坊到產業集群，漿水酸菜的變身可以說是我國傳統製造業逐步升級煥新的生動縮影。傳統產業在我國製造業中占比超過80%，既是現代化產業體系的底層基礎，也與百姓衣食住行緊密相連。近年來，新興產業蓬勃發展，其背後也離不開傳統製造業的托舉。傳統產業技術密集程度持續提升，產業鏈供應鏈韌性不斷增強，增強了中國製造向高端進發的底氣。



習近平總書記在參加江蘇代表團審議時強調“發展新質生產力不是要忽視、放棄傳統產業”。今年的全國兩會上，代表委員們聚焦加快形成新質生產力積極建言獻策，這些聲音中有不少與傳統產業有關。加快推進中小製造企業數字化轉型，推動技能人才培養與製造業技術革新相適應，著力補齊關鍵領域短板弱項……大家不約而同將目光投向傳統產業，既說明傳統產業潛力巨大，也反映出當下進一步夯實產業體系根基的迫切性。



傳統產業轉型升級大有可為，關鍵是將科技創新作為引領產業發展的核心驅動，積極融合新技術、新理念、新模式，推動產業不斷邁向高端化、智能化、綠色化。今年的政府工作報告提出“實施製造業重點產業鏈高質量發展行動”“實施製造業技術改造升級工程”等內容。隨著傳統產業加快向“新”而行，會有更多像漿水酸菜企業這樣“老樹發新芽”的故事在各地上演。



來源：光明日報 作者：趙家寧

