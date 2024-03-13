中評社北京3月13日電／2023年5月，習近平總書記主持召開深入推進京津冀協同發展座談會，為推動京津冀協同發展不斷邁上新台階指明了前進方向、提供了根本遵循。10年來，京津冀三地打破自家“一畝三分地”的思維定式，探索“一盤棋”融合模式，協同創新風生水起，協同發展水平持續提升。



經濟日報發表全國人大代表、中國科學院大學知識產權學院院長馬一德文章表示，今年政府工作報告提出，加快推動高水平科技自立自強。京津冀作為引領全國高質量發展的三大重要動力源之一，擁有數量眾多的一流院校和高端研究人才，創新基礎扎實、實力雄厚。新起點上，要強化協同創新和產業協作，在實現高水平科技自立自強中發揮示範帶動作用。



文章提出，強化協同創新分工和創新要素融合。要打破地區分割和隱性壁壘，促進創新要素跨區域順暢流動，拓展區域產業合作，打造協同創新服務平台，支持中關村機器人產業創新中心等平台建設。京津冀三地政府可聯合出台智能網聯汽車、無人機等產業政策和覆蓋研發、製造、採購、營銷、維修、保養等全產業鏈的人才政策，鼓勵校企攜手開展定制化人才培養。



加強科技支撐和管控系統研發，打造數智賦能的京津冀交通體系。要發展多式聯運、推進物流設施數字化、培育物流新業態，打造技術轉移服務平台，實現科技成果、全域場景的開放共享。可依托航空製造龍頭企業、重點高校等，研發航空發動機、低空空域管控系統、無人機反制系統等共性技術，推進無人機試飛/維修基地、直升機起降點、無人機通用機場建設、綜合維修、運營保障等全產業鏈建設。



以促進創新資源市場化配置和高效利用為主線，打造“類中關村”創新生態系統。以共建中關村科技園為抓手，支持各類產業聯盟、協會等社會組織組建專業領域對接平台，定期舉辦科技成果推介等活動。可加快發展低空經濟服務保障產業，打造低空經濟高質量發展試驗區。







