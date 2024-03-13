新型消費彰顯市場活力

中評社北京3月13日電／政府工作報告提出，培育壯大新型消費，實施數字消費、綠色消費、健康消費促進政策，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等新的消費增長點。不少代表委員表示，新型消費成長性好、創新性強、適配性高，在改善人民群眾生活需要、推動引領產業升級等方面發揮重要作用，已成為消費增長的新空間和經濟發展的新動能。



回望過去一年，各地新型消費增勢猛、亮點多，有淄博、“爾濱”火爆出圈，以誠待客接力“潑天富貴”；有新能源汽車、可穿戴設備走俏市場，節能環保成就低碳生活；還有新中式穿搭、老字號網紅風頭強勁，國風國韵彰顯文化自信……蓬勃發展的新型消費，映射出人民群眾對更高品質美好生活的向往，也見證了中國消費市場的韌性與活力。



隨著科技創新和產業升級的多點突破、生活方式和消費需求的加速變革，新型消費將迎來更大增長空間。不過，當前培育壯大新型消費仍面臨不少瓶頸。一方面，新型消費“同質化”現象突出，創新後勁不足。以文旅市場為例，哪個地方火了，其他地方就會跟風模仿，缺乏體現自身特色的設計和規劃。當越來越多的消費者回歸理性、注重旅遊產品的文化內涵和個性體驗，這種“蹭來”的流量明顯不會長久。另一方面，5G網絡、數據中心等新基建在不同區域間配置尚不均衡，適應新型消費的供應鏈體系有待完善，整體消費環境也有待優化。



培育壯大新型消費，需瞄准消費新需求、新動向，不斷豐富和創新高質量消費供給，讓人民群眾心甘情願為優質產品和服務買單。要抓住數字化轉型發展契機，利用先進技術手段，更好建立消費者與企業、品牌之間的互動機制，促進信息流動更高效、口碑呈現更真實。要打造更多交互式、沉浸式、體驗式消費場景，更好滿足消費者對氛圍感、儀式感和歸屬感的熱切追求。當然，還要在穩步提升居民收入水平、營造安全放心的消費環境等方面持續發力，消除後顧之憂，切實提振消費信心。



來源：經濟日報 作者：童雲斐



