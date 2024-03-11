黃國昌轟“監院”未查前綠委使用詐騙集團房車

民眾黨委員黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）民進黨前“立委”陳歐珀去年選舉期間，遭踢爆無償使用im.B詐騙集團主嫌曾國緯提供的屋舍、座車，最終黯然退選。台灣民眾黨“立委”黃國昌今日質詢時提到此案，質疑“無償提供”卻未依法進行財產申報應開罰，台“監察院”秘書長李俊俋回說，因涉及刑事調查，因此目前針對財產申報部分，“監察院”先暫停調查。



此回應讓黃國昌非常不滿，高分貝批評“什麼時候刑事偵查成為“監察院”不履行職責、放水的擋箭牌？”聲音大到在隔壁，隔著茶水間的“外交及國防委員會”會議室都聽得一清二楚。



“立法院”司法法制委員會今日邀請“監察院”秘書長李俊俋列席，說明“監察院”今年度立法計劃，包括《監察法》增列“人權專章”部分條文修正案，以及陽光四法相關修法建議。



黃國昌質詢時關注陳歐珀案後續，詢問無償提供動產跟不動產未申報，是否應該開罰？李俊俋說，有沒有依照《政治獻金法》申報，本來就要依規定處理，“監察院”目前也針對im.B案立案調查，但因涉及刑事偵查，因此有關財產申報部分，我們現在是暫停調查。



這讓黃國昌不滿地質疑，該申報沒有申報就要開罰啦？有這麼複雜嗎？李俊俋回說，因為偵察結果沒有出來，無從判斷這是不是用政治獻金來捐的，這部分我們不會以陳歐珀怎麼說來做依據。

