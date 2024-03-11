韓保健福祉部擬吊銷近五千名醫生執照

中評社北京3月11日電／據央視新聞報導，韓國政府及醫療界當地時間11日透露，截至8日，韓國保健福祉部已向4944名離崗的實習和住院醫生發送了吊銷醫師執照的事前通知。



韓國保健福祉部的數據顯示，截至8日上午11時，韓國100家大型綜合醫院中有11994名實習和住院醫生離崗，離崗率為92.9%。該部門將依次向離崗醫生發送吊銷醫師執照的事前通知，之後將聽取相關醫生對於行政處分的意見。



此外，為了幫助實習和住院醫生順利復崗，韓國政府還將自12日起運營“保護申報中心”。



（來源：央視新聞）