國際紅星雲集“亞洲電影大獎”頒獎禮

中評社香港3月11日電／“第17屆亞洲電影大獎”頒獎典禮昨晚於西九文化區戲曲中心舉行，今屆出席嘉賓陣容強勁，張藝謀、趙麗穎、李英愛、鈴木亮平等國際知名電影人均來港領獎。內地女星蔣勤勤憑《草木人間》奪得影後殊榮，實至名歸。影帝寶座爭持激烈，最終由日本男星役所廣司憑《新活日常》擊敗上屆亞洲影帝梁朝偉等人稱帝。



香港文匯報報導，內地女星蔣勤勤憑《草木人間》奪得“最佳女主角獎”，她上台領獎一度激動得熱淚直滾：“真的沒有想到（奪獎），沒準備，很感動，感謝大家，感謝導演顧曉剛，他很不容易。”在台下的顧曉剛亦流下男兒淚，蔣勤勤續說：“很感謝台前幕後工作夥伴，亦感謝電影給我力量，認識世界、生活同自己。”她還特別感謝老公陳建斌，因對方一直支持自己，陳建斌在觀眾席上向妻獻吻，相當甜蜜！



日本藝人役所廣司憑電影《新活日常》奪獎，役所沒有到場，由代表領獎。



至於最佳電影獎由日本電影《無邪之境》奪得；最佳導演則由日本導演是枝裕和憑電影《怪物》拿下。



張藝謀鼓勵亞洲電影人



內地導演張藝謀獲頒“終身成就獎”，他執導的電影《滿江紅》亦奪得“2023年最高票房亞洲電影”獎。張藝謀領獎後說︰“這是一個沉甸甸的獎﹗現在回想起來，我出道不是太早，28歲才上北京電影學院，38歲導了自己的第一部電影，之後一直在喜歡電影的路上，在拍電影的路上，電影成就了我的夢想。今天，有許多優秀的亞洲電影人在這裡，是因為他也在我們追求夢想的路上。每一個人都有一個電影夢，拍好電影很難，拍一部讓大家記住的電影更難。亞洲電影今天在世界上發揮著重要的作用，許多亞洲電影人追逐夢想，把亞洲的故事講給全世界聽。我希望今天這個獎不是一個終點，是一個起點。我們一起追逐我們的夢想，我們繼續努力工作，把我們亞洲的故事講給全世界聽﹗”



韓國影星李英愛及日本男星鈴木亮平同時獲頒“卓越亞洲電影人獎”，李英愛領獎後，先以普通話“大家好”跟大家打招呼，後以英語講得獎感受，再以韓文多謝大家。李英愛得獎後接受傳媒訪問，她表示得到“卓越亞洲電影人大獎”感到非常開心，因她在這行有一段長時間，又拍了很多戲給大家看。談到相隔20年再演《大長今》，她表示劇集還未開始拍攝，知道大家很期待，但不能心急，她希望以一個更好的面貌給大家看到，所以要花更多時間籌備，而自己要再在演技上努力。



趙麗穎熱愛演戲求突破



內地女星趙麗穎奪得“AFA新世代獎”，她道出得獎感受：“能有機會與這麼多優秀的電影人一齊參與盛會，亦感謝亞洲電影大獎給我這份殊榮，令我更有一分動力去好好拍戲、好好去表演，可以去更多好的電影劇組裡面，同時好慶幸可以跟很多電影人見面，讓大家認識自己，我愛電影、愛表演，我是演員趙麗穎，非常感謝。”之後她接受訪問時表示，得到“AFA新世代獎”都挺激動的，因見到很多優秀的前輩，未來有機會都想嘗試更多可能性，好像在最近的電影《第二十條》中，她就突破形象，給觀眾新鮮感；在戲中也有很大收穫，像今次來到亞洲電影大獎，相信會是一個好開始吧！



“最佳編劇”由去年逝世的萬瑪才旦的《雪豹》獲得，由其兒子久美成烈上台代領獎項。



此外，香港演員梁雍婷憑《白日之下》奪得“最佳女配角”；而卓亦謙憑《年少日記》奪得“最佳新導演”。