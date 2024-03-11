滬市公司搶抓機遇打造品牌護城河

中評社北京3月11日電／據中國證券報報導，近年來，由於國潮概念的興起及國貨品牌的崛起，中國元素正越來越多地出現在全球舞台。



日前，中國證券報記者實地調研發現，隨著居民消費需求恢復提升，消費“主引擎”動能持續強勁，多家滬市美妝護理、服裝家紡上市公司乘勢而上，用創新傳承中華文化，用“智造”替代“製造”，正積極打造品牌護城河。



國潮消費湧起



近日，中國證券報記者走進珀萊雅企業展示館，公司旗下品牌珀萊雅、彩棠、悅芙媞、聖歌蘭的主打產品紛紛映入眼簾，吸引著消費者和投資者駐足交談和體驗。“以前大家講到國貨的時候，標簽都是極致性價比或者大牌平替，但這幾年國貨也開始注重自身的產品力了，消費者對國貨的認可度也在逐步提高。”珀萊雅副總經理、董秘兼財務總監王莉直言。



伴隨著國內優質企業不斷成長壯大，國貨影響力持續提升，國潮成為消費市場上“最靚的標簽”。《2023“雙十一”年度調研報告》顯示，66%的受訪者計劃增加對本土品牌的消費支出，消費者對中國品牌的忠誠度逐漸提高。



其中，國貨美妝護理強勢崛起，將“中國品牌”帶上了各大電商平台榜單前列。例如，去年“雙十一”期間，珀萊雅品牌GMV（商品交易總額）超過歐萊雅、雅詩蘭黛等國際品牌，在天貓、抖音美妝行業榜單中名列第一；同時，作為珀萊雅旗下“專為中國面孔定制”的專業化妝師品牌，彩棠亦在抖音彩妝行業排名第一。



對於珀萊雅的“登頂”，王莉表示，一方面年輕消費者更關注產品本身，關注成分和配方，而不是僅僅看重國際大牌，因此對國貨更加認同；另一方面，珀萊雅對本土消費者更瞭解，對市場的反應更快，調整更快。像在產品創新方面，珀萊雅品牌陸續推出了紅寶石、雙抗、源力等大單品系列，同時每年會根據市場需求對單品進行升級。

