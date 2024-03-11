藍白聯手　通過成立鏡電視申設調閱專案小組

針對設立鏡電視案調閱專案小組提案，內政委員會進行表決。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立法院”黨團、台灣民眾黨團在“立法院”新會期聯手監督，11日有默契地皆提案要求成立“鏡電視申設及後續弊案爭議調閱專案小組”，會議主席、藍委陳雪生裁示併案討論並在“點人頭”投票下，“立法院”交通委員會藍白合計6席“立委”贊成、綠5席“立委”反對，通過成立調閱專案小組提案。



臨時提案討論期間，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、台灣民眾黨團總召黃國昌都出席盯場，稍早來關切的民進黨團總召柯建銘則未現身。



“立法院”交通委員會11日邀請NCC主委陳耀祥報告業務概況、就“廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況”進行專題報告，並備質詢。



通訊傳播委員會（NCC）通過鏡電視上架案遭批護航，中國國民黨、台灣民眾黨“立委”11日有默契地都提案要求成立“鏡電視申設”調閱專案小組。主委陳耀祥表示，關於鏡電視，上一屆“立委”已進行過5次專案報告，NCC也提出相關資料，這案子是個案性，若通過調閱專案小組，很明顯可能有政治干預個案行使的問題，也涉及大法官釋字729號的問題。



不過，在野黨“立委”並不買單陳耀祥的陳述意見，由於綠營並不認同成立專案調閱小組，最後藍白提案進行表決，在11席“立法院”交通委員會“立委”出席下，藍白合計5席“立委”贊成、綠委5席反對，由於票數平手，最終由會議主席、國民黨籍召委陳雪生投下贊成票，6比5通過成立調閱專案小組提案。