固“本”強“基” 推動資本市場高質量發展

中評社北京3月14日電／沐浴著全國兩會的春風，資本市場也迎來了信心滿滿的春天。



“增強資本市場內在穩定性。”——今年政府工作報告明確了資本市場改革發展的方向。3月6日，在十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上，證監會主席吳清闡述了資本市場監管新理念：“重點是突出兩個字，一個是強，一個是嚴。” 其中，強，就是要強本強基；嚴，就是嚴監嚴管。



“兩強兩嚴”的監管新理念，明確了投資者是市場之本，上市公司是市場之基，投資者和上市公司都是資本市場發展的源頭活水。同時，通過嚴監嚴管，進一步固本強基，增強市場內在穩定性，推動資本市場高質量發展。可以看出，“兩強兩嚴”必將成為推動資本市場高質量發展的重要抓手。筆者認為，其發展內涵可以體現在三個方面。



首先，以投資者為本是資本市場政治性和人民性取向的重要體現，也是提振投資者信心和激發市場活力的關鍵所在。



本就是根，根深才能葉茂。目前，我國股市有2.2億投資者，這些投資者尤其是中小投資者，是我國資本市場穩定發展的根本。衹有保障好投資者的合法權益，切實增加投資者財產性收入的獲得感，資本市場平穩健康發展才能有更牢固的根基。



去年7月24日，中共中央政治局會議明確提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”。黨中央對資本市場工作的新要求充分體現了投資者在資本市場中的重要性。



當前，中國已成為全球第二大財富管理市場，資本市場已成為居民增加財產性收入、滿足日益增長的財富管理需求的重要渠道之一。因此，善待投資者，更好服務投資者，從法律上、制度上、監管執法和司法上進一步加強對投資者的保護，才能真正實現穩市場、穩信心。



一個內在穩定的資本市場，投資者的信心是市場“穩”的關鍵。以投資者為本需要資本市場各參與主體形成共識，共同推動資本市場平穩健康發展。



其次，以上市公司為基是資本市場長期健康發展的基礎，也是更好回報投資者、充分發揮資本市場樞紐功能的重要保障。



提高上市公司質量是推動資本市場改革發展的著力點和落腳點。上市公司是資本市場長遠發展的基石，是市場投資價值的源泉，是國民經濟“基本盤”。上市公司的高質量發展，對增強回報投資者能力、夯實資本市場基礎、穩定宏觀經濟大盤都有重要意義。



吳清指出：“我們也必須聚焦提高上市公司質量，讓企業更好發揮主體作用，提升投資價值。”提升上市公司投資價值，是踐行以投資者為本理念的重要體現，這就要求上市公司建立提升投資價值的內部長期機制。同時，充分運用好提升投資價值“工具箱”，包括股份回購、大股東增持、常態化分紅、併購重組等市場工具。讓更多投資者共享公司發展成果，合力提振市場信心。

