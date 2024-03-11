大陸台商參與不在籍投票　綠委們齊反對

綠委張宏陸受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月11日電（記者 俞敦平）不在籍投票成了近日“立院”攻防的熱門議題，國民黨認為不在籍投票是選民的基本權利，應該盡快立法實施，而民進黨則持保留態度，他們認為大陸地區的台灣人參與不在籍投票涉及許多實務與安全的問題，需要慎重考量。11日上午民進黨“立委”林楚茵、陳冠廷和張宏陸於“立院”受訪時，都表達了他們對在大陸的台商參與不在籍投票的反對。



不在籍投票的爭議主要集中在兩個層面：一是在台灣的戶籍轉移，也就是選民可以自由選擇投票地點，而不受戶籍所在地的限制；二是在境外的投票，也就是選民可以在台灣以外的地方進行投票，而不必回到台灣。對於前者，民進黨“立委”林楚茵表示，只要制度合理公平，可以進行討論，但對於後者，她認為有很多需要考量的部分，包括電子通訊、投票的秘密、投票的保障、投票的公正、公開與公平等等，因此不應該把不在籍投票包在一起討論，而是要細拆分。



其中，最具爭議的是在大陸的台商是否可以參與不在籍投票。國民黨認為，台商是台灣的一份子，有權利表達自己的政治意見，而且台商的投票也可以反映台灣與大陸的關係，對於兩岸和平發展有正面的影響。但民進黨則擔心，中國的台商可能會受到中共的介選與壓力，無法保障投票的秘密與自由，甚至可能成為中共滲透台灣的工具。民進黨“立委”陳冠廷指出，不在籍投票現在還沒有公式，也沒有信任的基礎，特別是在中國，誰去監票、誰去開票等等的問題都還沒有確切的討論，現在就冒然提出這樣的議題，非常令人憂心。民進黨“立委”張宏陸則直接質疑，只要國民黨能保證在中國的所有的台商都是自由意志的投票，旁邊沒有人在看，他才願意討論這個問題。