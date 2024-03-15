數字經濟促進共同富裕的三重維度

數據作為新時代的“石油”，是一國經濟社會發展的關鍵生產要素，在促進共同富裕中扮演著重要角色。 中評社北京3月15日電／共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵。扎實推動共同富裕既要做大“蛋糕”，也要分好“蛋糕”，進而在推動經濟高質量發展的同時構建合理分配格局。與此同時，不斷做強做優做大數字經濟，是中國把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇。通過數字技術、數據要素及數字治理三個維度，做強做優做大中國數字經濟，有助於解決發展不平衡不充分問題，推進全體人民共享數字時代發展紅利。



數字技術賦能共同富裕



中國社會科學報發表西南財經大學經濟學院副教授王軍文章表示，數字經濟促進共同富裕。其一，數字技術賦能做大“蛋糕”。一是生產效率提升效應。數字技術通過數字化、智能化手段，加快傳統產業改造升級，使其生產效率顯著提升，如智能製造和精準農業可以有效提升生產效率、避免資源浪費，進而推動產業轉型升級和經濟高質量發展。二是創新驅動效應。在數字經濟時代，人工智能、雲計算、大數據等數字技術的迭代更新，將不斷催生出新產業、新業態、新模式，為經濟高質量發展提供新動力。此外，基於數字技術的跨境電商、在線支付等數字貿易形式，不僅拓展了全球貿易新空間，為世界經濟發展注入新動能，還有利於中國加快構建新發展格局，提升國際循環質量和水平。三是可持續發展效應。以數字技術為關鍵支撐而開發應用的智能化管理系統，可以優化資源能源配置，提高能源利用效率和可持續性。同時，數字技術還通過賦能智慧城市、精準農業等，促進資源節約和環境保護，實現經濟社會可持續發展。



其二，數字技術賦能分好“蛋糕”。一是就業機會和質量提升。數字技術的普及應用能夠創造新的業務領域和工作崗位，如數據分析、數字營銷等，為不同技能勞動者提供更多就業機會。此外，數字技術打破了工作時間與地點的限制，使就業形態更加多樣，有助於重點群體實現靈活就業與長期就業，增強就業市場的穩定性與活力。二是公共服務均等化。一方面，通過遠程診斷、在線教育、線上咨詢等方式，偏遠地區的群眾能夠享受優質的教育、醫療資源與就業指導，有助於縮小地區間發展差距，為實現共同富裕奠定基礎。另一方面，數字普惠金融是數字技術與傳統金融的有機結合，可以通過移動支付、網上銀行等渠道助力社會減貧紓困，為弱勢群體提供更加便利的金融服務，促進金融包容性發展。此外，大數據技術還進一步提升了社會保障政策制定與實施的精準性、有效性。



數據要素促進共同富裕



文章分析，數據作為新時代的“石油”，是一國經濟社會發展的關鍵生產要素，在促進共同富裕中扮演著重要角色。



其一，數據要素促進做大“蛋糕”。黨的十九屆四中全會首次將數據增列為生產要素，十九屆五中全會再次確立了數據要素的市場地位。數據要素具有非競爭性、規模報酬遞增、低成本復用的特點，能夠發揮要素協同優化、復用增效、融合創新等作用，是推動經濟高質量發展的新動能。一方面，數據作為一種特殊的生產要素，可以與勞動力、資本、技術等要素協同合作，發揮數據要素的乘數效應，以數據流引領人才流、資本流、技術流，突破傳統資源要素約束下的產出邊界，提高全要素生產率。另一方面，數據通過多主體復用、多場景應用及多元化融合，實現知識擴散、價值倍增，有助於催生多種“數實融合”的新業態、新模式。

