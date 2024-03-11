張藝謀奪終身成就獎︰繼續努力工作追夢

中評社香港3月11日電／香港文匯報報導，17屆亞洲電影大獎頒獎禮上，內地導演張藝謀獲頒“終身成就獎”，他執導的電影《滿江紅》亦奪得“2023年最高票房亞洲電影”獎。張藝謀領獎後說︰“這是一個重甸甸的獎﹗現在回想起來，我不是出道得太早，28歲才上北京電影學院，38歲導了自己的第一部電影，之後一直在喜歡電影的路上，在拍電影的路上，電影成就了我的夢想。今天，有許多優秀的亞洲電影人在這裡，是因為他也在我們追求夢想的路上。每一個人都有一個電影夢，拍好電影很難，拍一部讓大家記住的電影更難。亞洲電影今天在世界上發揮著重要的作用，許多亞洲電影人追逐夢想，把亞洲的故事講給全世界聽。我希望今天這個獎不是一個終點，是一個起點。我們一起追逐我們的夢想，我們繼續努力工作，把我們亞洲的故事給全世界聽﹗”



韓國影星李英愛及日本男星鈴木亮平同時獲頒“卓越亞洲電影人獎”，李英愛領獎後，先以普通話“大家好”跟大家打招呼，再以英語講得獎感受，再以韓文多謝大家。李英愛得獎後接受傳媒訪問，她表示得到“卓越亞洲電影人大獎”感到非常開心，因她在這行有一段長時間，又拍了很多戲給大家睇。談到相隔20年再演《大長金》，她表示劇集還未開始拍攝，知道大家很期待，但不能心急，她希望以一個更好面貌給大家看到，所以要花更多時間籌備，而自己要再在演技上努力演出。