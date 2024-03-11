前兩月我國貨物貿易進出口增長8.7%

中評社北京3月11日電／據光明日報報導，海關總署日前發布統計數據，今年前兩個月，我國貨物貿易進出口總值6.61萬億元，同比增長8.7%。其中，出口3.75萬億元，進口2.86萬億元，貿易順差8908.7億元。



據介紹，今年前兩個月我國貨物貿易進出口主要特點是：



一般貿易進出口增長，比重提升。前兩個月，我國一般貿易進出口4.34萬億元，增長10%，占我國外貿總值的65.7%，比去年同期提升0.8個百分點。同期，加工貿易進出口1.12萬億元，此外我國以保稅物流方式進出口8869.4億元，增長16.9%。



對東盟、美國、韓國進出口增長。前兩個月，我國與東盟貿易總值為9932.4億元，增長8.1%，占我國外貿總值的15%。我國與歐盟貿易總值為8323.9億元，下降1.3%，占我國外貿總值的12.6%。我國與美國貿易總值為7077億元，增長3.7%，占我國外貿總值的10.7%。我國與韓國貿易總值為3369.2億元，增長2.9%，占我國外貿總值的5.1%。同期，我國對共建“一帶一路”國家合計進出口3.13萬億元，增長9%。



民營企業、國有企業進出口增長。前兩個月，民營企業進出口3.61萬億元，增長17.7%，占我國外貿總值的54.6%，比去年同期提升4.2個百分點。國有企業進出口1.06萬億元，增長1.7%，占我國外貿總值的16.1%。



機電產品占出口比重近六成，其中自動數據處理設備、集成電路和汽車出口增長。前兩個月，我國出口機電產品2.22萬億元，增長11.8%，占出口總值的59.1%。其中，自動數據處理設備及其零部件1954.5億元，增長7.3%；集成電路1607.1億元，增長28.6%；汽車1118.9億元，增長15.8%。同期，出口勞動密集型產品6661.9億元，增長22.2%。鐵礦砂、原油、煤和天然氣等主要大宗商品進口量增加。



（來源：光明日報）