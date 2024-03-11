怎樣激發各類經營主體活力

中評社北京3月11日電／據新華社報導，經濟社會高質量發展，離不開充滿活力、充滿韌性的億萬經營主體。如何讓各類經營主體活力有效激發、發展內生動力充分釋放，從而更好地鞏固和增強經濟回升向好態勢、推動經濟高質量發展？半月談記者邀請部分全國人大代表、全國政協委員以及相關領域內專家支招獻策。



營造一流營商環境



好的營商環境就像陽光、水和空氣，對經營主體而言不可或缺。全國人大代表、江蘇萬順機電集團有限公司董事長周善紅表示，要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，推動資本、資源、商品、服務、數據等各種資源要素合理流動和高效集聚，破除地方保護主義和市場分割壁壘。



“良好的營商環境，能吸引更多人才、資金、技術，才能釋放市場活力、激活發展潛力、提升國際競爭力，推動經濟社會高質量發展。”北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍認為，要持續破除行業准入壁壘，推動各種所有制企業公平競爭。



“法治是最好的營商環境，企業的良好發展離不開法治的保駕護航。”全國人大代表、山東五征集團董事長姜衛東說，希望檢察機關多形式開展“送法進企業”等活動，讓法律意識更加深入人心，不斷增強全社會的法治觀念，助力企業發展。



全國人大代表、安徽省市場監管局局長韓永生建議，充分運用大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術，建立完善風險監測預警指標體系，時時動態掌握經營主體情況，及早發現防範各類風險，實現全流程閉環管理。探索推行以遠程監管、移動監管、預警防控為特徵的非現場監管，減少人為因素，提升監管精準化、智能化水平，推動營商環境持續向好向優。



“多年來，我國政府持續深化‘放管服’改革，不斷優化營商環境，取得舉世矚目的成績。”全國人大代表、合肥榮事達電子電器集團董事長潘保春說，應進一步把營商環境升級為宜商環境，因地制宜建立我國宜商環境評價創新體系，這是深化“放管服”改革和轉變政府職能的必然要求。

