桃捷綠線2026通車　張善政：終見隧道曙光

桃園市政府捷運工程局今日舉辦桃園捷運綠線命名活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月11日電（記者 盧誠輝）桃園捷運綠線正如火如荼趕工，預計在2026通車，中國國民黨桃園市長張善政今日上午出席活動時表示，經過多年努力，市民也忍受很多年的交通不便，終於看到隧道曙光，他非常期待桃園能變成一個捷運的城市。



桃園市政府捷運工程局今日舉辦桃園捷運綠線命名活動，包括張善政與桃園捷運工程局長劉慶豐都到場與會。



張善政說，隨著桃園捷運綠線如火如荼的施工，一天比一天接近通車，已經慢慢看到隧道口的曙光，市民忍受很多年的交通不便，這次舉辦活動是希望能讓每個車站都具有地方特色和歷史意義，他非常期待桃園能變成一個捷運的城市。



劉慶豐指出，桃園捷運綠線預計在2026年從藝文特區到坑口站的北段7站會率先通車，2028年預計將通車到景福宮，2030年預計可以完成全線通車。綠線是桃園市政府首條自建的捷運，歡迎民眾踴躍參與車站命名活動，共同參與桃園軌道工程的發展歷程。



桃園捷運工程局表示，桃園捷運綠線主線車站命名活動將透過線上進行，活動包含徵名及票選2大主題，初步徵名從即日起至24日止，為期14天。民眾只要參與命名，就有機會抽中包括日本雙人旅遊套票5日遊、送智慧型手機桃園大溪高級度假飯店住宿券、switch、真無線藍芽耳機等100多項獎品。