蕭美琴上任前訪美？綠委均不願證實真偽

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月11日電（記者 俞敦平）外傳即將上任的蕭美琴，將在就任前私下訪問美國，處理搬家事宜，並拜訪親友。這一消息引發了關注，被認為是蕭美琴將為賴政府提前進行外交溝通，以鞏固台美關係？對此，民進黨“立委”林楚茵、陳冠廷、吳思瑤三人11日於“立院”受訪時，都沒有證實此傳聞真偽，但各自表達了他們自身的觀點。陳冠廷認為見面要傳遞溝通的內容，以維持台海情勢的穩定為主。林楚茵表示，想在就任前見年邁母親是人之常情。吳思瑤則回說不知消息真偽無法評論。



陳冠廷則說，蕭美琴在過去擔任過駐美大使，也是“國防”外交委員會的委員，對於對美國的溝通和“國防”外交，都有非常深厚的底蘊。他認為，不管蕭美琴去或不去美國，都不會妨礙未來的“總統”交接程序。他指出，更重要的是去了之後的內容，而不是見面的層級。他表示，經過這八年，台灣外交的各項突破，見面的層級已經不是重點，而是見面的內容要傳遞什麼訊息，以維持台海情勢的穩定為主。他也提到，就算蕭美琴個人沒有親自去美國，從過去的訪談，可以看出美國“國會議員”對台灣的支持，不分黨派，不管未來誰當“總統”，台美之間都會非常穩健好。



林楚茵表示，她沒有收到蕭美琴會前往美國的資訊，並認為這需要由蕭美琴本人來證實。她回顧了2020年賴清德在就任前，也赴美參加美國的祈禱早餐會，並與時任美國總統特朗普會面的歷史，認為這樣的安排，無論是台灣或美國，都會有一定的默契。她也提到，蕭美琴的母親在美國，年事已高，會希望在就職前探望一下實屬人之常情。她強調，最重要的還是台灣和美國之間的默契，而蕭美琴在外交上的經驗和資歷，足以協助未來的政府和賴清德。



吳思瑤則表示，她完全沒有聽聞蕭美琴未來是否有赴美的計劃，所以也沒有辦法評論。