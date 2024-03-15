中評社北京3月15日電／自20世紀初以來，中國農村經濟學發展經歷了起步、停滯、形成和完善四個階段，現已進入全面深化與轉型的新時期，加快構建中國特色的農村經濟學勢在必行。加快構建中國特色的農村經濟學，核心是構建中國特色的農村經濟學學科體系、學術體系和話語體系。



不能以城鄉融合為由，否定農村經濟學存在的必要性



農村是城鎮之外的其他一切地域，是承擔鄉村功能且具有自身獨特性的地域綜合體。農村經濟本質上是一種區域經濟，具有地域性、綜合性、脆弱性和二重性特徵；它是國民經濟不可或缺的重要組成部分，其發展水平和質量事關高質量發展和現代化建設全局。作為應用經濟學的一個分支學科，農村經濟學是從城鄉融合的視角，以農村經濟整體為研究對象，探討農村經濟活動、發展演變及其相互關係和規律的科學。關於農村經濟學的研究對象和主要內容，大致有以下幾種觀點：一是探究農村經濟規律的觀點，認為農村經濟學是探討農村經濟規律的科學。二是探討農村經濟關係和規律的觀點。這是對前一種觀點的修正和補充，認為農村經濟學是研究農村經濟關係和經濟活動規律的科學。三是“三農”視角的觀點。有學者把農村經濟學等同於研究“三農”問題的經濟學。儘管農業、農村、農民三個問題相互影響並交織，需要統籌考慮和綜合研究，但因研究對象和側重點的不同，它們屬於不同學科。



綜合現有研究成果，並考慮農村經濟發展趨勢和新情況，筆者認為，農村經濟學是應用經濟學的一門分支學科，它是從城鄉融合的視角，以農村經濟整體為研究對象，探討農村經濟活動、發展演變及其相互關係和規律的科學。作為區域經濟學的重要分支，農村經濟學同樣具有綜合性、地域性、應用性三個基本特徵。城鄉融合視角是開展農村經濟研究、探尋農村經濟規律的基礎和前提。不能以城鄉融合或城鄉不可分割為由，否定農村經濟學存在的必要性，正如不能否定城市經濟學的存在一樣。農村經濟學逐步發展成為一門獨立的學科



農村經濟學的重要性可以從與相關學科的關係來看。



一是與農業經濟學的關係。農業經濟學以農業為研究客體，重點考察農業經濟活動和經濟關係，屬於產業經濟學的範疇；而農村經濟學以農村為研究客體，重點探究農村經濟活動和經濟關係，屬於區域經濟學的範疇。二者相互交叉、互為補充。早期人們常把農村經濟和農業經濟混淆甚至等同起來，學界也存在用農業經濟學取代農村經濟學的傾向。隨著農村經濟社會的發展，農村產業出現多樣化的趨勢，農村居民也並非只是從事農業生產的農民，這種變化促使農村經濟學逐步發展成為一門獨立的學科。



二是與區域經濟學和發展經濟學的關係。除了區域經濟總體研究，從城鄉劃分看，區域經濟學可分為城市經濟學、農村經濟學和城鄉關係學。在城鄉融合和一體化的背景下，絕不能把農村經濟與城市經濟完全割裂開來，農村經濟學研究是與城市經濟學、城鄉關係學研究緊密聯繫在一起的。發展經濟學和農村經濟學都高度關注農村經濟發展問題。其中，發展經濟學是以發展中國家為研究客體，在國家經濟框架下探討農業和農村經濟發展問題；而農村經濟學關注的是一個國家內部的農村經濟發展問題，更加重視其國情特徵和地域差異性。

