在東北經濟新變化中見潛力

中評社北京3月11日電／據新華社報導，“去年有約40萬名大學生留在遼寧、來到遼寧工作”“鋼鐵是我們引以為豪的城市標簽，把傳統產業做精做強，老工業基地也能煥發新活力”“今年東北旅遊熱辣滾燙，我們要借熱乎勁兒乘勢而上”……



在全國人代會代表團全體會議、代表小組會議上，不少來自東北地區的全國人大代表圍繞家鄉經濟發展新現象談體會、提建議、出實招。



從去年吉林和遼寧的GDP增速跑贏全國平均水平，到開年以來“爾濱現象”火爆出圈，人們重新“認識”了東北，也切實看到了“東北全面振興”六個字背後的廣闊空間。



今年政府工作報告提出，充分發揮各地區比較優勢，按照主體功能定位，積極融入和服務構建新發展格局。同時，就“東北全面振興”“提升東北和中西部地區承接產業轉移能力”等作出部署。



如何將經濟新現象轉化為發展新動能？代表們以東北的新變化打開話題，談產業發展、謀增長潛力。



立足自身優勢，鍛長板、補短板相結合。



遼寧代表團全體會議上，鞍山市委書記王忠昆代表帶來了這樣一組數據：儘管去年鋼鐵價格下降，但通過開發高端鋼材，發展鎂化工、鎂建材等新產品，鞍山鋼鐵及深加工業、鐵礦業增加值分別增長了6.1%和6.4%。逆勢而上的產業變化令他感慨：“用好優勢資源、發展好優勢產業，就能釋放發展紅利。”



靠山吃山、靠水吃水。鞍山鋼鐵產業煥新，恰恰印證了政府工作報告中“充分發揮各地區比較優勢”這句話。

