國家統計局：2月份CPI同比上漲0.7%

中評社北京3月11日電／據新華社報導，國家統計局9日發布數據，2月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比由上月下降0.8%轉為上漲0.7%；環比上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.7個百分點。



統計數據顯示，2月份，食品價格同比下降0.9%，降幅比上月收窄5.0個百分點。食品中，豬肉價格在連續下降9個月後首次轉漲，上漲0.2%；鮮菜和水產品價格分別由上月下降12.7%和3.4%轉為上漲2.9%和4.1%；薯類、雞蛋、食用油、牛羊肉和鮮果價格降幅在4.1%至12.2%之間。



2月份，非食品價格同比上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.7個百分點。非食品中，服務價格上漲1.9%，漲幅擴大1.4個百分點，影響CPI上漲約0.76個百分點，其中旅遊、飛機票和交通工具租賃費價格分別上漲23.1%、20.8%和17.4%。



據測算，2月份，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.8個百分點，為2022年2月以來最高漲幅。



2月份，受春節假日等因素影響，工業生產處於傳統淡季，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）環比下降0.2%，降幅與上月相同；同比下降2.7%，降幅略有擴大。



（來源：新華網）