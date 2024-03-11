低空經濟如何影響未來生活

中評社北京3月11日電／據經濟參考報報導，生活在深圳、成都、合肥等地的居民現在抬頭看看天空，不時能看到無人機、無人駕駛航空器、直升機忙忙碌碌：送餐送血、觀光游覽、短距通勤……



低空經濟正在改變我們的生活圖景。未來低空經濟會如何發展？記者近期走訪多地，尋找“天空的答案”。



低空如何成就經濟



低空經濟是以低空空域為依托，以各種有人駕駛或無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。低空空域，通常是指距正下方地平面垂直距離在1000米以內的空域。



“低空空域是一塊尚待開發的‘處女地’。”粵港澳大灣區數字經濟研究院創院理事長沈向洋說，低空空域有著比地面交通更高維度、更豐富多樣的產業和應用前景，有巨大的發展潛力和想象空間；萬億元級的產業規模，亟待開拓發展。



2021年2月，低空經濟首次寫入《國家綜合立體交通網規劃綱要》。2023年12月，中央經濟工作會議提出，打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業。不久前召開的中央財經委員會第四次會議強調，鼓勵發展與平台經濟、低空經濟、無人駕駛等結合的物流新模式。



中國民用航空局副局長韓鈞日前表示，近年來，民航局推進建設低空飛行服務保障體系，推動簡化低空飛行計劃申報和審批，改善通航運行環境；支持地方設立20個無人駕駛航空試驗區，推動企業在江西、廣東、陝西、四川等地開展無人機物流配送試點。

