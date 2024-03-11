發展新質生產力，地方如何選賽道？

中評社北京3月11日電／據新華社報導，發展新質生產力要求地方強化產業判斷力，“穩、准、狠”下好先手棋。



當前，新一輪科技革命呈多點爆發，新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等覆蓋的產業範圍越來越多，戰略性新興產業衍生出的產業鏈條越來越長，附加值越來越高。全國多地搶抓戰略機遇期，落子布局戰略性新興產業和未來產業。



比如，蘇州工業園區2006年開始重點規劃、引導和培育生物醫藥、納米技術應用、人工智能三大新興產業，正加快建成具有全球競爭力的先進產業高地；合肥形成集成電路、新型顯示、新能源汽車等“芯屏汽合”新興產業集群，躋身國家創新型城市前十名；西安實施新興產業發展三年行動，加快人工智能、增材製造、光子等新興產業倍增發展。



從包括這些城市在內的全國多地實踐來看，地方選定、培育戰略性新興產業和未來產業，事關對所選賽道的判斷力、對地方自身比較優勢的把握。同時，地方需要保持戰略定力，通過發展構築產業集群及人才“蓄水池”等方式，不斷深耕細作“盤活”壯大產業。



練就賽道判斷力



地方產業判斷力的第一要義是準確判斷賽道潛力。究竟圍繞什麼賽道籌謀布局戰略性新興產業和未來產業，其中涵蓋著地方對國際發展競爭趨勢、國家發展戰略、產業本身發展規律的研判。



——對國際發展競爭趨勢的把握。當前，能源低碳化、清潔化、智能化利用已成為大勢所趨及國際產業競爭要素，中國也形成了新能源汽車、動力電池、光伏等優勢領域。一些地方瞄准機遇，謀劃產業賽道。

