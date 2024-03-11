中評社北京3月11日電／據新華社報導，2024年新春，三個創新領域的新動向給中國新質生產力的發展做了最好的注腳。



1月2日，上海數學與交叉學科研究院正式揭牌。研究院位於上海市楊浦區，毗鄰未來楊浦第一高樓。



研究院將以頂尖科學家為核心引進標杆型高端人才，推動學科交叉和創新，形成以“頂尖科學家＋知名科學家＋青年科學家”組成的人才梯隊。



瞄准的目標是，通過有組織科研，向數學領域的“最先一公里”發起長期攻關，做出真正頂尖的成果。目前已經選定的方向包括場論、弦論等基本問題，以及超導、量子計算等應用。



1月6日，在量子計算應用領域，中國有了新進展。第三代自主超導量子計算機“本源悟空”上線運行，搭載72位自主超導量子芯片“悟空芯”，是目前先進的可編程、可交付超導量子計算機。截至2月26日，“本源悟空”已為全球104個國家和地區用戶成功完成16萬個運算任務，全球遠程訪問人次突破200萬。



春節期間，多個城市上演千架無人機空中秀，視覺盛宴背後，每架無人機都需要接收精確到納秒的衛星定位信號，這需要強大的計算能力支撐。這個春節，“東數西算”八大樞紐節點平穩運行，數據中心機架總規模超過105萬標準機架，相當於千百萬台服務器同時支撐運行，滿足集中購票、海量快遞物流傳感信息識別、上億人同時傳送祝福信息等的需要。



在最繁華的地方，為基礎研究安放下一張張安靜的書桌、數百塊記錄思想火花的黑板，中國對前沿科學投入加大，重視空前；以算力、高鐵等為代表的基礎設施全國布局大大提升統一大市場的運行效率，正催生出更多應用場景；代表未來產業的量子計算領域不斷出新，展現大科學時代，中國制度優勢效能釋放，科技成果湧現。從更寬廣的視野來看，當前技術突破叠加生產要素創新性配置、產業深度轉型升級，正匯聚形成以創新為突出特徵的新質生產力。

