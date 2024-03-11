湖南代表團舉行第五次全體會議　沈曉明主持

中評社北京3月11日電／據湖南日報報導，10日上午，出席十四屆全國人大二次會議的湖南代表團在駐地舉行第五次全體會議，審議全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。代表團團長沈曉明主持會議並講話。全國人大常委會副秘書長、機關黨組副書記劉俊臣參加審議。



副團長毛偉明、李殿勛、王雙全、烏蘭，以及杜家毫、許達哲、胡旭晟、楊維剛、蔣滌非、周海兵、朱玉、葉曉穎、李建成、劉蓮玉等參加會議。最高人民法院黨組成員、副院長楊臨萍，以及全國人大常委會機關、最高人民法院、最高人民檢察院有關負責同志到會聽取意見。



沈曉明代表說，完全贊成“兩高”工作報告，兩個報告通篇貫穿了習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平法治思想，總結成績客觀全面，部署工作措施有力，是堅持黨的領導、彰顯法治精神、弘揚公平正義、體現為民情懷的好報告。過去一年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，最高法、最高檢忠實履行憲法和法律賦予的職責，堅持黨的絕對領導，彰顯了強烈的政治意識；堅持服務中心大局，彰顯了強烈的責任擔當；堅持公正為民司法，彰顯了強烈的民本情懷；堅持全面深化改革，彰顯了強烈的創新精神。兩個報告文風樸實清新，通過一樁樁法治故事、一個個典型案例、一組組翔實數據，充分展現了習近平法治思想的生動實踐。湖南省委將堅決貫徹黨中央決策部署，全力支持全省法檢系統依法獨立公正行使審判權和檢察權，按照“兩高”工作報告要求，狠抓工作落實，服務保障全省高質量發展，為實現“三高四新”美好藍圖作出新的貢獻。



劉俊臣代表說，全國人大常委會工作報告高舉旗幟、求真務實、擔當進取、凝心聚力，總結工作全面客觀、詳實準確，部署任務把握關鍵、突出重點，充分反映了本屆人大常委會履職開局之年的新進展新成效，是一篇圍繞大局、貼近民生、彰顯法治、文風樸實的好報告。報告通篇貫穿著堅持黨中央集中統一領導這個最高政治原則，鮮明提出人大工作的目標任務，就是為推進中國式現代化這個最大的政治提供法治保障，全面體現了穩中求進推動人大工作高質量發展這個總要求。作為全國人大常委會機關工作人員，我深切體會到，十四屆全國人大常委會履職以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，緊緊圍繞黨和國家工作大局依法履職盡責，高質量做好立法、監督、代表等各項工作，開局良好、亮點紛呈，展現了新作為新氣象，書寫了新時代新征程人大制度的新篇章。

