四川代表團舉行開放團組活動

中評社北京3月11日電／據四川日報報導，3月10日上午，出席十四屆全國人大二次會議的四川代表團在駐地舉行全體會議，繼續審議全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。省委書記、省人大常委會主任、代表團團長王曉輝主持會議。省委副書記、省長、代表團副團長黃強，省委副書記、成都市委書記、代表團副團長施小琳參加。



本次全體會議向中外媒體開放，來自89家境內外媒體的156名記者到會旁聽採訪。



王曉輝在主持會議時首先向前來參加開放團組活動的中外媒體記者表示歡迎。隨後，王鳳朝、王麒、嚴寶玉、翟剛、李君、李雲、韓曉軍、鄭喆軒、李世亮、楊正林、楊武雲、劉會英、曾從欽、朱永繁、耿福能等15名代表先後發言，表示完全贊成全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告，並結合實際提出意見建議。



代表發言結束後，王曉輝向在場的媒體記者簡要介紹了四川基本情況和去年經濟社會發展情況。王曉輝說，剛剛過去的2023年，是四川改革發展歷程當中極不平凡的一年。這一年，我們收穫了許多喜悅和感動，特別是習近平總書記時隔一年再次親臨四川視察指導並發表重要講話，為新時代新征程四川現代化建設指引航向、擘畫藍圖。還有成都大運會成功舉辦、三星堆博物館新館落成開放、首屆金熊貓獎評選活動隆重舉行並正式落戶四川、世界科幻大會首次走進中國在成都舉辦等幾件大事喜事令人難忘。這一年，我們也頂住了不少困難和挑戰，外部環境錯綜複雜，經濟下行壓力持續加大，各種自然災害時有襲擾。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全省上下全面落實總書記對四川工作系列重要指示精神和黨中央決策部署，全力以赴拼經濟、搞建設，堅定不移推動高質量發展，實現量的歷史“晉位”和質的有效提升，四川發展站在了新的歷史起點上。

