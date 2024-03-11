王曉輝黃強看望慰問四川代表團駐地媒體記者

中評社北京3月11日電／據四川日報報導，3月10日，省委書記、省人大常委會主任、代表團團長王曉輝，省委副書記、省長、代表團副團長黃強在駐地看望慰問參加全國兩會報導的部分中央媒體和我省媒體記者。



王曉輝、黃強先後來到四川日報報業集團、四川廣播電視台和四川新傳媒集團設在駐地的演播廳，聽取各媒體宣傳報導總體情況介紹，詳細瞭解重大主題報導、重點選題策劃、人工智能技術賦能產品創新等情況，並饒有興致地察看全國兩會報導作品、特色文創產品展陳等。王曉輝對中央有關媒體和我省主要媒體全國兩會宣傳報導取得的階段性成效給予肯定，對大家的辛勤付出表示感謝。他說，今年全國兩會，是在新中國成立75周年、實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年召開的重要會議，舉國關注、舉世矚目。連日來，大家聚焦大會主題，緊貼民生關切，充分發揮媒體融合優勢，堅持會內會外緊密結合、北京四川時時聯動、前線後方密切配合，推出了一批有深度、有溫度、有力度的新聞報導，全面反映了大會盛況，展示了代表委員履職風采，展現了全省上下朝著全面建設社會主義現代化四川闊步前行的奮進姿態。希望大家發揚連續作戰精神，再接再厲、善始善終做好各項報導工作，為全國兩會圓滿成功營造濃厚氛圍。



王曉輝指出，學習宣傳貫徹全國兩會精神，是當前和今後一個時期的重要政治任務。希望廣大媒體和記者扛牢舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，充分發揮主流媒體作用，深入闡釋習近平總書記重要講話精神，準確解讀中央決策部署和政策舉措，生動傳遞四川發展面臨的機遇信號，匯聚起推動新時代新征程四川現代化建設的磅礴力量。要聚焦服務中心大局，緊扣大力推進成渝地區雙城經濟圈建設、深入實施“四化同步、城鄉融合、五區共興”發展戰略，深入基層、深入一線，進一步拓展宣傳報導的廣度和深度，全方位展現四川高質量發展的良好勢頭和美好前景，推動總書記重要講話精神和黨中央決策部署在四川落地落實、開花結果。



省領導鄭莉、王雁飛，省直有關部門負責同志參加。



（來源：四川日報）