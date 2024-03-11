大模型加快落地　賦能千行百業

中評社北京3月11日電／據科技日報報導，今年的政府工作報告提出，深化大數據、人工智能等研發應用，開展“人工智能＋”行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。



過去一年，人工智能熱潮席捲全球。以ChatGPT為代表的大模型發展如火如荼。今年全國兩會召開前夕，人工智能文生視頻大模型Sora成為熱議的話題。大模型展現出的強大通用人工智能能力，已成為人工智能發展中里程碑式的進展，被認為將重塑人類社會的生產生活方式。



面對方興未艾的大模型，如何推動其真正賦能千行百業，加快形成新質生產力？兩會期間，多位代表委員圍繞這一話題展開熱烈討論。



大模型落地進入關鍵之年



過去的2023年，據不完全統計，國內公開發布的大模型產品已達200餘個，大模型產業競爭真正進入“百模大戰”階段。其中，絕大多數產品均以自然語言對話為主要功能，提供聊天對話、創意寫作、代碼生成等服務。



在全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰看來，以大模型為代表的通用人工智能將會深刻地改變當前以人力和時長為主要生產模式的產業形態，從根本上重塑產業的全球競爭力，是驅動形成新質生產力的強大動能。他直言，2024年將是大模型走向落地應用的關鍵之年。



全國政協委員、360集團董事長周鴻禕同樣認為，2024年，大模型在不同行業垂直領域的應用將大有可為，“最近Sora給大家帶來震撼，大家能夠直觀看到其在影視工業、遊戲行業、廣告業的巨大應用潛力。”

