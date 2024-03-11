委員建言厚植高質量發展綠色底色

中評社北京3月11日電／據科技日報報導，構建“雙碳”法律法規體系、完善生態保護補償機制、建設美麗中國先行區……3月9日上午，全國政協十四屆二次會議第三次全體會議在人民大會堂舉行，14位全國政協委員先後發言，多位委員圍繞如何厚植高質量發展綠色底色建言獻策。



盡快填補“雙碳”法律空白



實現“雙碳”目標，既是我國對國際社會的莊嚴承諾，也是引領我國經濟結構轉型升級、形成綠色低碳產業競爭優勢，實現高質量發展的重要途徑。



民進中央副主席、上海市委主委，上海市政協副主席黃震委員在發言中分享了一組數據。



“近年來，我國綠色低碳新技術、新產業、新業態蓬勃發展。可再生能源裝機已經達到14.5億千瓦，成為保障電力供應的新力量；我國供應了全球50%的風電和80%的光伏設備，電動汽車、鋰電池、光伏產品‘新三樣’產業不斷壯大。”黃震認為，在“雙碳”目標引領下，戰略性新興產業日益成為我國高質量發展的綠色引擎，也為全球氣候治理作出了重要貢獻。



但他同時指出，實現“雙碳”目標仍然面臨多重挑戰。目前，我國在應對氣候變化以及推動“雙碳”目標方面尚無專門性法律，現有的法律體系缺乏對“雙碳”工作的統籌考慮。



他建議，應結合實踐經驗並借鑒國際做法，立足我國法治基礎，制定圍繞“雙碳”目標的專項立法計劃，並加緊修改與協調現行法律規範，使現有法律符合“雙碳”目標下的發展需求。



實施更為科學合理的生態價值核算辦法

