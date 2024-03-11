林正佳：以僑為橋傳播中國文化

（圖源：央視新聞） 中評社北京3月11日電／據福建日報報導，“政府工作報告提出，要‘提升國際傳播效能’‘弘揚中華優秀傳統文化’，讓我很受振奮。中華優秀傳統文化是中華民族的根和魂，為講好中國故事、傳播中國聲音提供了文化滋養和精神支撐。”全國人大代表、中國僑聯常委、佳信海壇控股董事長林正佳說。



“弘揚中華優秀傳統文化，是海內外中華兒女的共同期盼和責任。有這樣廣為傳頌的一句話：有海水的地方就有華人，有華人的地方就有福建人。說的是，福建有1580萬海外僑胞，廣泛分布在世界180多個國家和地區。”林正佳介紹，“僑”是福建的一大特點和獨特優勢。廣大海外僑胞發揮優勢，促進各類資源要素匯聚福建，在中外經貿、文化交流中發揮不可替代的獨特優勢和作用，特別是去年召開的第一屆中國僑智發展大會，海內外反響熱烈。



搭乘“一帶一路”東風，林正佳把企業的業務延伸到中東和東南亞地區，並向建設、資本和文化等領域拓展，實現多元發展。近年來，他創設的東方大漆公司已在法國、西班牙、意大利等國家舉辦了多場藝術展和文化交流活動，持續向全球推介中國漆文化，展示中華文化的獨特魅力。



在與國際友人接觸中，林正佳感受到他們對幾千年中國文化的濃厚興趣。“廣大海外僑胞瞭解住在國的語言和環境，能夠更方便地參與當地民間活動，並以世界眼光闡釋中華文明魅力，以當地人熟悉的方式講好中國故事，提升中華文化國際傳播效能。”林正佳說，作為一名歸僑，將積極參與中華優秀傳統文化的國際傳播工作，以僑為橋、發揮優勢，推動中華文化不斷走出去。



他建議，一方面，發揮海外僑界重點文化社團和人士優勢，挖掘中國文化與當地文化的價值共識，因地制宜打造適合住在國習慣的文化傳播品牌，讓中國文化更有說服力、親和力；另一方面，建立各級各部門有效聯動合作機制，實現僑務、文化等各類資源的共建共享，鼓勵多元化投入，激發僑社和華僑華人傳播中國文化的內生動力，形成對外傳播工作合力，提高中國文化國際傳播針對性、實效性。



（來源：福建日報）