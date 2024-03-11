“破四唯”立新標　激發科技人才創新活力

中評社北京3月11日電／據科技日報報導，新入所的研究人員6年內無需接受任何考核，工資為年薪制，不數文章、不看影響因子、不看經費數量，還配備充足的啟動經費和團隊支持……2018年，正在美國橡樹嶺國家實驗室做博士後的郭爾佳，在美國物理年會上聽了中國科學院物理所的招聘宣講後，當即決定回國到該所工作。



“這些政策讓我非常安心，再加上物理所良好的硬件條件，大部分實驗都可以在所內完成，這都很吸引我。”談及自己在科研初期、上升期趕上的“好政策”，去年剛晉升為研究員的郭爾佳贊不絕口。



2022年9月，科技部會同教育部等7部門印發《關於開展科技人才評價改革試點的工作方案》。作為試點單位之一，中國科學院物理所加快探索建立以創新價值、能力、貢獻為導向的科技人才分類評價體系。



如今，越來越多的年輕人正在成為“郭爾佳”。



“破四唯”破的是“唯”



近年來，國家出台一系列新政策新舉措，著力破除“四唯”——“唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項”，深化項目評審、人才評價、機構評估“三評”改革，為科研人員“鬆綁減負”。



“以往，我們的評價體系過分強調論文、職稱、學歷、獎項，使人才評價走向極端化、片面化；‘破四唯’就是要改變這種極端化的傾向，破的是‘唯’，而不是‘一棒子打死’、完全不要。”全國政協委員、中國地質大學（武漢）教授童金南說，如果想當然地認為論文、學歷、職稱和獎項在評價體系中不起任何作用，那就是矯枉過正了。

