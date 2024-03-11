蔡明彥：近期兩岸局勢並沒有兵凶戰危氣氛

“國安局長”蔡明彥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）各方關切台海情勢是否升溫，“國防部長”邱國正日前坦言因擔心兩岸擦槍走火睡不好，“國安局長”蔡明彥今天到“立法院”一開始就被問相關議題，國民黨“立委”馬文君也問，睡得好嗎？蔡回應，想不到睡覺問題比專業問題更難回答，他只好回答，有在睡覺。他表示，大陸對外進行一些“存在”（presence）的提升，它的存在感提升，現在比過去更積極。但近期兩岸局勢並沒有兵凶戰危的氣氛。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國安局長”蔡明彥進行“因應中國大陸兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析”專題報告。



蔡明彥早上8點多一抵達“立法院”，就被記者訪問，有記者問蔡明彥睡的好不好，蔡簡單回應“還好”。而委員會開始後，馬文君質詢一開始就問蔡明彥，“近期你睡的好嗎？”，蔡明彥笑說，從來沒想到睡覺的問題比專業問題更難回答，因為我如果說我睡得好，好像我不重視台海緊張局勢，若我說我睡不好，又好像台海局勢很緊張，有在睡覺。”



對於外界認為台海局勢近年來重大改變，蔡明彥分析，最主要是中國整體戰略行為有重大改變，對整體國力有高度自信，對於使用其國家力量，對外進行一些“存在”（presence）的提升，它的存在感提升，現在比過去更積極。但近期兩岸局勢並沒有兵凶戰危的氣氛。



民眾黨“立委”張啟楷也質詢蔡明彥，邱國正擔心兩岸擦槍走火，學者趙春山也認為，金門快艇翻覆事件，若大陸動武也不意外。兩人認為兩岸未來可能發生戰爭，近期還有M503以及禁止團客赴陸等風波，對於兩岸局勢似乎沒有正面幫助，但“國安局長”蔡明彥卻認為現在沒有兵凶戰危，兩票對一票，到底“國安局”能不能確保讓我們民眾睡得著？

