拜登、特朗普交鋒佐治亞　爭奪搖擺州

2020年2月3日，在美國華盛頓，正在審理美國總統特朗普彈劾案的美國國會參議院聽取控辯雙方總結陳述時，一名抗議者在國會大廈前展示標語。（圖源：新華網） 中評社北京3月11日電／據新華社報導，美國總統拜登和前總統特朗普9日各自在“搖擺州”佐治亞舉行競選集會，相互大肆攻擊，拉開對決序幕，美國2024年總統選舉的選戰進入新階段。



民主黨人拜登當天在佐治亞州亞特蘭大市對支持者說，他和共和黨人特朗普有著“截然不同的價值觀”，如果特朗普重返白宮，美國將充滿“怨恨、復仇和報復”。此外，拜登抨擊特朗普在墮胎、稅收、移民等問題上的立場。



特朗普在佐治亞州羅馬市舉行的集會上揪著移民和邊境安全問題炮轟拜登，指責他放任移民通過非法方式從美國南部邊境湧入，稱拜登“犯下的罪行”永遠不會得到原諒。特朗普在集會上還模仿拜登的說話和舉止以示嘲諷。



佐治亞州位於美國東南部，在2016年總統選舉中被特朗普拿下。4年後，拜登贏得該州。美國選舉專家和研究機構認為，佐治亞、密歇根、威斯康星、賓夕法尼亞等“搖擺州”將繼續在今年大選中發揮“關鍵”影響力。美國《國會山報》文章寫道：拜登和特朗普“對決式”訪問佐治亞，開啟二人“大選戰鬥”。



美國十幾個州和領地5日舉行總統選舉黨內初選。在這場被稱作是“超級星期二”的初選中，拜登和特朗普分別在民主黨初選和共和黨初選中勝出，各自擴大黨內領先優勢。美國媒體預計，特朗普最早可在本月12日提前鎖定共和黨總統候選人提名，拜登最早可在本月19日提前鎖定民主黨總統候選人提名。



拜登7日發表國情咨文，他指責特朗普破壞“美國民主”、在槍支暴力問題上不作為等。當時，拜登沒有“點名”特朗普，而是用“我的前任”指代。特朗普日前在社交媒體上說，拜登是美國“民主的威脅”；拜登的國情咨文“憤怒、極化且充滿仇恨”。



多項民調顯示，多數美國人對於拜登和特朗普又一次在大選中相遇表示失望。弗吉尼亞州選民喬治·阿戈代爾說，這是“我經歷的最差的一次選舉，我們沒有更好的候選人，這太糟糕了”。

