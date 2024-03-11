日本不斷製造謊言，核污染水處理問題不透明

（圖源：央視新聞） 中評社北京3月11日電／據央視新聞報導，2011年3月11日，日本福島縣附近海域發生9.0級特大地震，地震引發的巨大海嘯襲擊了福島第一核電站，造成核電站1至3號機組堆芯熔毀。時至今日，如何處理福島第一核電站堆芯熔毀的反應堆以及海量的核污染水一直存在爭議。而日本政府不顧國內和國際社會的反對，強推核污染水排海。去年9月，一支由日本知名律師牽頭、福島縣漁業者以及核事故受害者等組成的原告團，先後兩次提起訴訟。他們指出，日本政府和東電公司不斷製造謊言，早已失信於民。



反對福島核污染水排海原告團律師 廣田次男：日本政府和東電公司本應全力防止核污染水產生，但是採取的方法非常隨意，才造成現在的狀況。關於第一次損害（核事故），政府和東電都沒有承擔責任，只是口頭道歉，稱不會重犯錯誤，但這次是故意排海，製造第二次損害，這是我們決不能原諒的，我們的訴訟訴求就是要阻止排海。



廣田次男是日本知名律師，2011年福島核事故發生後，他曾參與多起核事故賠償訴訟案，追究日本政府和東電公司的責任。據廣田介紹，這次由他和幾位律師牽頭髮起的訴訟，原告已經達到363人。3月4日，他和原告代表在福島地方法院參加了首次口頭辯論。廣田表示，日本政府和東電強行推進福島核污染水排海，不僅違反了《防止傾倒廢物及其他物質污染海洋公約》和《聯合國海洋法公約》的有關條款，還侵害了原告漁業者的人格權、漁業行使權以及普通民眾平靜生活的權利。



反對福島核污染水排海原告團律師 廣田次男：本來從福島近海捕撈的魚可以放心食用，但自從核污染水排海後，人們吃的時候會擔心核輻射問題，所以福島海產品的捕撈量很不穩定，漁民們不能正常出海，市場供應紊亂，我們認為這就侵害了原告團成員的平靜生活權。



原告團代表鈴木茂男以前是中學教師，他說自己學生中不少人的名字裡帶有“海”字，可以體現福島人對於大海有著深厚的情感。



反對福島核污染水排海原告團代表 鈴木茂男：日本政府說海水的檢測數據是安全的，輻射值在安全範圍內，但以前曾多次隱瞞核事故的情況，所以我們覺得政府還有信用嗎？我們心中有諸多疑問，感到不安。政府向漁業人員書面承諾“不會排海”，我們工會收集了大量反排海的署名，然後組織集會，要求政府和東電不要排海。但政府官員卻在排海之後說沒有違背承諾，這是什麼邏輯？簡直是狡辯。

