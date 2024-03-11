福建一次性投資最大合資項目開工

中評社北京3月11日電／據科技日報報導，3月6日，在十四屆全國人大二次會議福建代表團開放團組活動上，全國人大代表、福建省漳州市委書記王進足透露，2月19日，總投資約448億元、福建省迄今為止一次性投資最大的中外合資項目——中沙古雷乙烯項目主體工程動工，進入全面建設階段。



乙烯是石化產業的核心環節，享有“石化工業之母”的美譽，是重要的有機化工基本原料。它與其他單體聚合獲得的產物，可廣泛應用在電子電氣、人工智能、通訊、醫療、汽車、新材料等領域。



“中沙古雷乙烯項目採用了12項專利技術、19項先進技術。項目建成後，不僅能滿足市場對高端化工產品的需求，還將讓我們的精細化工向下游延伸，撬動上下游產業增加投資近2000億元。”王進足介紹，該項目位於福建省漳州市的全國七大石化基地之一——古雷石化基地，由福建省能源石化集團與世界石化巨擘沙特基礎工業公司合資建設，預計於2026年建成，年產能最高可達150萬噸。



古雷石化基地北承長三角，南接粵港澳，是輻射華東、華南和東南亞市場的理想位置。截至目前，該基地已有39個項目落戶，其中投產15個項目、在建12個項目、簽約12個項目，形成“芳烴—聚酯”“烯烴—塑料”兩大產業鏈條。



王進足表示，該項目是推動高質量共建“一帶一路”倡議與沙特“2030願景”對接的重要實踐。這一世界級規模的石化聯合體項目建成後，對古雷石化基地建設世界一流綠色生態石化基地以及福建省石化萬億主導產業高質量發展，都將發揮重要作用。



（來源：科技日報）