江西代表團舉行全體會議　尹弘主持

中評社北京3月11日電／據江西日報報導，3月10日，十四屆全國人大二次會議江西代表團舉行全體會議，審議全國人大常委會工作報告和“兩高”工作報告。



省委書記、省人大常委會主任、江西代表團團長尹弘主持會議，葉建春、任珠峰、劉強，孫菊生、周學文出席。



郭振華、馬森述、朱斌、張偉、傅信平、丁順生、徐鴻、高世文、張強、樂文紅、鄧輝、尹忠、劉勇、馮帆、於集華、雷燕琴等16位代表先後發言。



郭振華代表說，全國人大常委會工作報告文風樸實、數據翔實，充分體現全國人大常委會自覺接受代表大會監督的鮮明態度。過去一年，全國人大常委會加強對人大工作的頂層設計、系統謀劃、統籌推進，堅持黨中央集中統一領導這個最高政治原則，把握“兩個大局”、胸懷“國之大者”，深入踐行全過程人民民主，推動人大工作高質量發展，各項工作取得新進展新成效。我們將切實做好代表法修改工作，更好服務保障代表依法履職。



馬森述代表說，全國人大常委會工作報告和“兩高”工作報告堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定正確政治方向、體現法治精神、飽含為民情懷，生動展現了一年來在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，社會主義民主政治、法治中國建設取得的可喜成績，彰顯了法治的力量。建議進一步加強反腐敗立法，強化對現金、不動產、股票、基金的管理，完善反洗錢制度。



朱斌代表說，全國人大常委會工作報告回顧總結去年工作有分量、有底氣、有亮點，系統部署今年工作站位高、定位准、落點實。過去一年，全國人大常委會依法履職盡責、主動擔當作為，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步作出積極貢獻，為地方各級人大及其常委會樹立標杆、作出示範。我們將持續圍繞大局加強經濟工作監督，不斷提高全省人大財經預算監督工作水平。

