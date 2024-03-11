沙伊和解一周年　中東呼喚更多和平力量

（圖源：新華網） 中評社北京3月11日電／據新華社報導，3月10日是沙特阿拉伯和伊朗在中國斡旋下同意恢復外交關係一周年。一年間，兩國復交，雙邊關係持續改善，地區政治格局發生變化。中國特色的熱點問題解決之道在這一成功實踐中得以生動詮釋，中方倡導的全球安全倡議正在獲得越來越多中東國家認同。



跨越歷史恩怨



2023年3月10日，沙伊在中國支持下達成《北京協議》。三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係。4月，在中方見證下，沙伊在北京簽署聯合聲明，宣布即日起恢復已中斷7年之久的外交關係。根據中沙伊三方聯合聲明，沙特和伊朗同意激活兩國於2001年4月簽署的安全合作協議和1998年5月簽署的經貿、投資、技術、科學、文化等領域的總協議。



一年來，沙特和伊朗跨越恩怨、相向而行，實現歷史性和解，兩國外交、經貿、文化等各領域交流合作駛入“快車道”。兩國實現重開使館、互派大使，伊朗總統萊希訪問沙特。在經濟領域，沙特駐伊朗大使阿卜杜拉·安齊在履新後表示，發展與伊朗關係是沙特“2030願景”的重要內容之一。在文體領域，亞洲足球聯合會去年9月宣布，沙特與伊朗國家隊和俱樂部隊間的比賽恢復主客場制，不再使用中立場地比賽。在地區事務方面，沙伊兩國也進行了直接溝通和立場協調。關於新一輪巴以衝突，雙方都強調應盡快結束衝突，強調對巴勒斯坦人民正義事業的支持，同時呼籲伊斯蘭世界團結起來。



“所有這些進展都表明，伊朗和沙特正在推進雙邊關係，”伊朗外交政策專家阿巴斯·阿斯拉尼在接受新華社記者採訪時說，“兩國和解的程度甚至比最初外界預期的更為深入。”



有利於地區和平穩定

