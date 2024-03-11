尹弘葉建春看望江西代表團全體工作人員

中評社北京3月11日電／據江西日報報導，3月10日下午，省委書記、省人大常委會主任、江西代表團團長尹弘，省長、江西代表團副團長葉建春在北京住地親切看望慰問了江西代表團全體工作人員，向大家的辛勤工作表達江西代表團和全體代表的敬意。



江西代表團副團長劉強、朱斌一同看望。



尹弘說，十四屆全國人大二次會議就要勝利閉幕，這次會議開得很成功、很圓滿，江西代表團各位代表依法履職盡責，積極建言獻策，認真審議大會報告和文件，出色完成了大會各項任務，這與代表團全體工作人員的共同努力密不可分。會議期間，江西代表團全體工作人員講政治、顧大局、勤服務、守紀律，始終以飽滿的政治熱情、認真負責的工作態度和嚴謹細致的務實作風，為代表們提供優質高效的服務保障。大家精誠團結、齊心協力，盡心盡責、精益求精，會務後勤井井有條，材料簡報精準及時，新聞宣傳出圈出彩，安全保衛周密細致，衛生保健嚴格規範，大家都是幕後英雄，展示了良好作風。希望大家認真總結這次大會服務保障工作的成功經驗，學習借鑒大會保障服務的好機制好做法，不斷提高工作能力和水平，更好地運用到今後工作中去，展現新氣象、新作為。



尹弘強調，回到工作崗位後，大家要帶頭學習貫徹全國兩會精神，堅決貫徹落實習近平總書記重要講話精神，聚焦“走在前、勇爭先、善作為”的目標要求，堅定信心、開拓進取，擔當實幹、奮發有為，扎實開展“大抓落實年”活動，全力以赴推動高質量發展，為奮力譜寫中國式現代化江西篇章作出更大貢獻。



（來源：江西日報）