中評社北京3月11日電／據經濟日報報導，今年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。習近平總書記提出，要不折不扣抓落實、要雷厲風行抓落實、要求真務實抓落實、要敢作善為抓落實。大道至簡，實幹為要。新征程上，廣大幹部群眾要爭當實幹家、行動派、奮鬥者，用實幹開創中國式現代化的美好未來。



我國經濟正處在加快轉型升級、邁向高質量發展的關鍵時期。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我國經濟發展的基本面沒有改變，有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。儘管面臨更趨複雜嚴峻的國際形勢，但只要增強發展的信心和底氣，繼續鞏固和增強經濟回升向好態勢，堅定不移做好自己的事，就能戰勝各種風險挑戰。



中央經濟工作會議、今年全國兩會強調，要堅持和加強黨的全面領導，深入貫徹落實黨中央關於經濟工作的決策部署。當前，形式主義、官僚主義還不同程度存在。喊破嗓子不如甩開膀子。要堅決糾治形式主義、官僚主義。黨員幹部要衝鋒在前作表率，提振幹事創業的精氣神，帶領廣大人民群眾朝著既定目標前進，只爭朝夕、埋頭苦幹，形成合力、不務虛功，不騖虛聲、不圖虛名，才能交出讓黨和人民群眾滿意的答卷。



高質量發展需要高質量工作，要以“綉花”功夫抓工作，精益求精。我國要加快發展新質生產力，新質生產力特點是創新，關鍵在質優，這要求我們把質量意識貫穿工作各方面，才能順應高質量發展要求，才能推進各項事業更上層樓。要加快以科技創新為引領，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，以新質生產力賦能高質量發展。



為者常成，行者常至，歷史不會辜負實幹者。唯有拼搏奮鬥，才能開創更加燦爛美好的未來。中國式現代化新征程，是充滿光榮和夢想的遠征，我們都是建設者、奮鬥者，要把“時時放心不下”的責任感轉化為“事事心中有底”的行動力，用點滴努力匯聚磅礴力量，不斷推進“中國號”巨輪劈波斬浪，行穩致遠。



（來源：經濟日報）