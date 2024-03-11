聚焦中國式現代化獻計出力

中評社北京3月11日電／據經濟日報報導，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是新時代新征程黨和國家的中心任務，是新時代最大的政治。



推進這個最大的政治，要尋求最大公約數、畫出最大同心圓。“人民政協各黨派、各團體、各族各界各方面人士要圍繞中共二十大提出的重大戰略任務和中央經濟工作會議部署，深入調查研究，積極建言資政，廣泛凝聚共識，助力中國式現代化建設。”在參加全國政協民革、科技界、環境資源界委員聯組討論時，習近平總書記提出了殷切期望。



今年是新中國成立75周年，也是人民政協成立75周年。風雨同舟，勠力同心。在中國共產黨領導下，人民政協堅持團結和民主兩大主題，服務黨和國家中心任務，發揮了十分重要的作用。75年的實踐充分證明，這一具有中國特色的制度安排，體現了我國社會主義民主有事多商量、遇事多商量、做事多商量的特點和優勢。堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，把中國共產黨領導貫穿到人民政協各項工作之中，我們就能繼續開拓奮進，不斷奪取新的更大勝利。



當前，我國發展面臨的環境仍是戰略機遇和風險挑戰並存，有利條件強於不利因素，人民政協工作大有可為。要堅持政治上同心、思想上同向、行動上同步、事業上同行，聚焦中國式現代化目標任務獻計出力，緊扣加快發展新質生產力、扎實推進新型工業化、持續激活消費市場等重要問題深入協商謀良策、協以成事促發展，發揮專門協商機構作用，加強制度化、規範化、程序化等功能建設。廣大政協委員更要發揮在本職工作中的帶頭作用、政協工作中的主體作用、界別群眾中的代表作用，深入開展調查研究，在調查中吃透精神、摸透情況、找准問題，在研究中挖掘問題根源、探究解決之道、得出規律性認識，為完成好各項工作建有用之言、獻務實之策、出助推之力。



全面建設社會主義現代化國家，必須充分發揮億萬人民的創造偉力。人民政協因團結而生、依團結而存、靠團結而興，肩負著加強中華兒女大團結的歷史責任。形勢越是複雜、任務越是艱巨，越要多鼓團結奮鬥、共促發展的幹勁，廣泛匯聚同心共圓中國夢的強大合力。堅持鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，堅持一致性和多樣性統一，更好地把各族各界人士團結在中國共產黨的周圍，就能凝聚起中國人民和海內外中華兒女的智慧和力量，共同譜寫中國式現代化壯美華章。



（來源：經濟日報）