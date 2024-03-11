同心共築中國夢　攜手奮進新征程

中評社北京3月11日電／據光明日報報導，從春天出發，新時代新征程的答卷正在書寫！全國政協十四屆二次會議不負重托，圓滿完成各項議程，3月10日在北京勝利閉幕。我們對大會的成功表示熱烈祝賀！



會議期間，習近平總書記親切看望了參加全國政協十四屆二次會議的民革、科技界、環境資源界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議，發表重要講話，就積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，深化兩岸各領域融合發展；進一步增強科教興國強國的抱負，擔當起科技創新的重任，加強基礎研究和應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰，培育發展新質生產力的新動能；在加強生態環境保護、以高水平保護支撐高質量發展上作出新貢獻等方面作出部署，明確要求。習近平總書記的重要講話立足黨和國家事業發展全局，為做好新時代政協工作明確方向，對廣大政協委員履職盡責提出要求，為扎實推進中國式現代化凝聚了共識、增強了信心、鼓舞了幹勁。



在此次大會上，來自34個界別的2000多名全國政協委員，以飽滿的履職熱情、強烈的責任擔當，認真審議全國政協常委會工作報告等文件，討論政府工作報告及其他報告，取得豐碩議政成果。委員們緊扣中心任務，談發展、講問題、說民生，建真言、謀良策、出實招，深入協商集中議政，充分體現了我國社會主義民主有事多商量、遇事多商量、做事多商量的特點和優勢。



人民政協要堅持中國共產黨對人民政協工作的全面領導。今年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，也是人民政協成立75周年。協商民主是實現黨的領導的重要方式，新時代，加強和改進人民政協工作，要增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞各項重大任務和中央經濟工作會議部署，深入調查研究，關注民生實事、關注社會焦點、關注人民利益，認真履行各項職能，踐行全過程人民民主，促進中華兒女大團結。

