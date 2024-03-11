520前夕　葛來儀等美學者訪台拜會蔡英文

蔡英文今天會見華府學者代表團。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天會見“華府學者代表團”，感謝訪賓長期關注台海情勢並發表各項報告，讓國際社會更加理解台灣在區域中扮演的關鍵角色。訪問團成員葛來儀表示，在蔡英文奠定的堅實基礎之下，她相信在520蔡英文交接予台灣下一任“總統”後，台美關係定能持續堅若磐石。



蔡英文強調，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，希望雙方持續強化相關合作，也請學者們發揮影響力，協助台美在各領域深化夥伴關係，一起為區域繁榮發展做出更多貢獻。“總統”也期盼台灣與全球民主陣營擴大合作，共同守護民主自由的價值。



訪賓一行包括德國馬歇爾基金會印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）、美國企業研究院資深研究員庫柏（Zack Cooper）及戰略暨國際研究中心費和中國研究講座主任白明，由“外交部次長”謝武樵陪同前來“總統府”，“國家安全會議”秘書長顧立雄也在座。



蔡英文致詞時首先歡迎貴賓再次訪問台灣。下個月10號《台灣關係法》立法即將滿45年，很高興今天能跟大家見面，針對台美關係的發展交換意見。



她指出，《台灣關係法》立法以來，歷經許多國際情勢的變動，如今已經成為維護台海和平穩定的重要基石。她要感謝訪賓長期關注台海情勢，也發表各項研究報告，讓國際社會更加理解台灣在區域中所扮演的關鍵角色。上個月，戰略暨國際研究中心費和中國研究講座白明（Jude Blanchette）主任即與美國智庫學者聯名發表專文，強調華府必須建立具說服力的論述，說明台灣為何重要。

“總統”感謝大家對台灣的支持。



蔡英文表示，台灣身為國際社會負責任的一員，始終致力維護區域的和平穩定，也期待跟全球民主陣營擴大合作，共同守護民主自由的價值。

