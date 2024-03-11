兩會經濟問答：如何看待中國外貿發展形勢

中評社北京3月11日電／據新華社報導，外貿，拉動經濟增長的傳統“三駕馬車”之一。自去年中國外貿增速放緩以來，一些外媒炒作“中國外貿寒冬來了” “中國出口訂單轉移”，以此唱衰中國經濟。



當前中國外貿企業發展情況究竟如何？怎樣看待中國外貿形勢？全國兩會期間，記者採訪代表委員和業內人士，探討上述問題，回應外界關切。



中國外貿發展形勢如何？



回顧2023年，面對外需低迷和不確定因素叠加等多重挑戰，中國全年貨物貿易進出口以人民幣計微增0.2%，個別月份出口負增長，對比2021年增長21.4%、2022年增長7.7%的速度，的確“慢”了不少。



一些西方媒體片面地、靜態地進行報導，稱“中國外貿寒冬來了”，放大對中國經濟的悲觀預期。那麼，現實情況如何？



海關總署最新發布的進出口數據顯示：以人民幣計，今年前2個月中國貨物貿易進出口總值同比增長8.7%，其中出口增速重回兩位數達10.3%；以美元計，進出口同比增長5.5%，其中出口增長7.1%。



美國《華爾街日報》中文網以“勢頭強勁”評價中國前2個月出口，並稱出口增幅遠高於早些時候其調查的經濟學家預期的3%。



德國之聲稱，出乎意料的出口增長可能會讓人對中國5%左右的經濟增長目標感到樂觀。

