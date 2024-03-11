中國式現代化的世界期待

中評社北京3月11日電／據新華社報導，如何推動中國式現代化建設，是國際社會長期關注中國的一大焦點。透過中國全國兩會窗口，國際輿論和海外人士看到，在中國式現代化的道路指引下，中國經濟社會發展取得令人矚目的成績，給世界各國帶來合作共贏的新機遇，中國式現代化為人類實現現代化提供了新選擇，為發展中國家拓展現代化路徑提供了有益啟示。



“行之有效”



過去一年，面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，中國共產黨團結帶領全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，全力推動經濟恢復發展，堅定推進中國式現代化，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標。成績來之不易，中國式現代化道路走得通、行得穩。



“全球經濟形勢讓各國都關注中國經濟前景，中國仍然是全球主要經濟引擎之一。”馬里地緣政治專家馬基·西塞說。意大利經濟學家、國際關係專家賈恩卡洛·瓦洛裡表示，中國高質量發展扎實推進，現代化產業體系建設取得重要進展。



“我從電視中看到，很多中國兩會代表委員熱議人工智能、數字化、綠色可持續發展。”印尼智庫亞洲創新研究中心主席班邦·蘇爾約諾認為，今年兩會凝聚了在數字發展以及綠色經濟方面的共識，數字經濟成為經濟高質量發展的重要助推器。俄羅斯國立高等經濟大學聖彼得堡分校經濟管理學院副教授柳德米拉·韋謝洛娃認為，經濟的穩定和高質量發展促進了中國的現代化進程，為未來開辟新前景。



中國式現代化是人口規模巨大、全體人民共同富裕、物質文明和精神文明相協調、人與自然和諧共生、走和平發展道路的現代化。中國式現代化取得的成就，不僅讓國際社會看到無比廣闊的前景，對中國未來發展充滿信心，而且激發了人類社會對於現代化內涵的深刻思考。

