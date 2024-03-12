張榮恭語中評：民進黨誤讀大陸對台表述

國民黨前副秘書長張榮恭。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）大陸國務院總理李強在本次全國人大會議的政府工作報告中表示，“堅定不移推進祖國統一大業”，未提和平兩字，受到台灣媒體及政界注意。接著，大陸國家主席習近平出席全國政協分組會議時指出，“推進祖國和平統一進程”，有了和平兩字，又獲台灣輿論重視。



中評社就此採訪中國國民黨長期主管大陸事務的前副秘書長張榮恭。他說，習、李的措辭都是中共對兩岸關係既定的方針政策，相輔相成，毫無扞格，陸委會主委邱太三卻視之為“爭議”，並稱已由習近平定調，這反映了蔡英文當局對中共對台政策非常欠缺了解。



又如政協主席王滬寧參加人大會議分組審議時，也是只提祖國統一而省略和平兩字。外交部長王毅在“兩會”記者會上的說法則是和平統一。至全國政協閉幕前通過決議表示，“推進祖國和平統一進程”。這些相關措辭沒有任何矛盾，均具邏輯，更非爭議。



張榮恭說，蔡團隊掌權已達八年，竟仍未能知悉大陸所稱祖國統一及和平統一的辯証關係，令人吃驚，無怪乎八年來台海局勢愈加失去和平穩定。而蔡團隊尚且被部分海內外人士稱為所謂穩健，那麼即將上台的賴清德人馬就不能不更令人疑慮了。

