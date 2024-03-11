美“西南偏南”大會聚焦科技與藝術多元創新

中評社北京3月11日電／據新華社報導，美國“西南偏南”大會和藝術節8日在得克薩斯州首府奧斯汀拉開帷幕，相關活動聚焦科技與藝術相結合的多元創新，包括人工智能、太空探索、醫療保健和無人駕駛等領域的新技術和新趨勢。



當天，主辦方負責人休·福里斯特致歡迎辭說，把各行各業創意人才聯結在一起，能顯著放大創意的影響力。他說，大會和藝術節希望“走出舒適區”。



美國桂冠詩人阿達·利蒙在開幕活動上作了“太空與詩歌”主旨演講。今年10月，美國“歐羅巴快帆船”探測器將啟程飛往木星衛星木衛二，她創作的詩歌《讚美神秘》也將隨探測器遨游太空。利蒙說，把太空探索與詩歌聯繫起來的是人類無限的好奇心。



人工智能再度成為大熱話題。根據日程安排，著名人工智能產品ChatGPT的相關負責人，還有來自超威半導體公司、戴爾公司、微軟公司等企業的知名人士將和聽眾分享他們眼中人工智能和計算技術的願景與挑戰。



奈飛出品、根據中國科幻作家劉慈欣同名小說改編的系列電視劇《三體》當天作為“西南偏南”影視節的開幕片舉行了全球首映。



本屆“西南偏南”大會和藝術節將於3月16日結束。其間除五花八門的講座外，創意產業博覽會、擴展現實（XR）體驗展、富有科技感的藝術裝置系列展示、面向全球科技初創公司的推介獎和旨在發現“變革性和前瞻性”創新的創新獎評選活動等也頗具特色。相關活動還會吸引世界各地眾多樂隊和音樂家前來演出。



“西南偏南”的名稱靈感來源於導演希區柯克的經典懸疑片《西北偏北》，大會創辦於20世紀80年代，集科技、音樂、電影、交互式多媒體於一體。



（來源：新華網）