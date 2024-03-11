高溫氣冷堆開啟核電發展新空間

中評社北京3月11日電／據科技日報報導，日前，全球首座第四代核電站——山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站通過168小時連續運行考驗，正式投入商業運行。這標誌著我國在第四代核電技術研發和應用領域達到世界領先水平。



石島灣高溫氣冷堆核電站示範工程於2012年12月正式開工，由中國華能集團有限公司、清華大學、中國核工業集團有限公司共同建設。三方集聚產業鏈上下游500餘家單位，先後攻克了多項世界級關鍵技術，設備國產化率達到93.4%，研製創新型設備600多台（套），主氦風機就是其中的典型代表。



主氦風機是高溫氣冷堆的關鍵設備，其作用相當於傳統壓水堆機組主泵，是高溫氣冷堆的“心臟”。“整個製造過程中最關鍵，也最棘手的難題就是將電磁軸承技術用於主氦風機。”清華大學核研院主氦風機項目負責人王宏介紹，電磁軸承優勢多，但將其應用於一回路的主氦風機，在世界上沒有先例，應用風險高，研發難度大。



清華大學在電磁軸承設計、控制及傳感器研製等方面具有國際領先的技術水平。“這也是主氦風機採用電磁軸承技術路線的底氣。”王宏說。他同時表示，技術先進並不代表能直接落地應用。在主氦風機工程樣機研製初期，國產電磁軸承的產品在成熟度及製造工藝等方面都存在不足。“比如電磁軸承定、轉子各部件的間隙控制。這涉及多個墊片的現場試裝與墊片厚度配磨。”



為了不影響整體工程進度，開發團隊採用“國內技術—國外產品互相迭代”的研發思路。團隊首先以自主研發的國產電磁軸承為基礎，研製主氦風機工程樣機，驗證其設計可靠性。隨後，利用國外成熟電磁軸承產品，生產用於示範工程的主氦風機產品。開發團隊根據示範工程的技術反饋，不斷提升國產電磁軸承產品的成熟度。這種研發思路使國產電磁軸承產品達到了工程技術要求，成功從實驗室走向應用一線。

