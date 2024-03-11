﻿啟德供冷系統采組裝合成

中評社北京3月11日電／據大公報報導，工程技術不斷創新，機電工程署表示，啟德發展區區域供冷系統新增部分的工程，採用近年興起的機電裝備合成法，即是組裝合成建築法的“機電版”，先在工廠預制組件，再運送到現場裝嵌，有助減省工序和安裝時間，效率大增，預計今年完成，將供應冷凍水予新急症醫院、啟德體育園等設施。



啟德區域供冷系統採用水冷式系統，通過地下水管網絡，將冷凍水輸送到區內的政府或公共建築物，甚至私人用戶等，用作制冷。系統新增部分於今年完成後，連同現有的南、北兩廠，預計每年可節省高達1.38億度電，相當於減少排放96500公噸二氧化碳。



機電署能源效益部工程師黃燕嘉表示，區域供冷系統的能源效益，較傳統氣冷式空調系統高35%，也較獨立使用冷卻塔的水冷式空調系統高20%。系統也可讓區內減少熱島效應，改善空氣質素，實現低碳經濟目標。



區域供冷系統有如巨型“冷氣機”，較一般工程需更大規模的機電裝備，機電署能源效益部督察樊偉基表示，若沿用以往的現場設備安裝方法，會因空間問題變得非常困難，衍生安全隱患。機電裝備合成法是把大部分複雜組件，先在工廠預制，再於現場裝嵌，有助加快進度，並減省零散組件占用工地空間。舉例安裝15米高的大型回轉式攔污栅組件，由垂直吊運至放進水庫固定位置，整個流程由原本需時十數天，縮減至僅半天。



（來源：大公網）