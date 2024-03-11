提高免稅額建議已提交人大

中評社香港3月11日電／據大公報報導，本屆港區全國人大代表和全國政協委員今年眾多提案和建議，共同關注一個焦點就是爭取提高內地訪港旅客免稅額。全國人大常委會委員李慧琼希望能成功爭取將免稅額從5000元提高至3萬元。她向記者透露，中央非常重視這項建議，已經有專門財稅部門負責人與自己交流此事。香港代表團也同意將該內容形成全團建議向全國人大提交，促成政策盡快落地。



李慧琼說，疫情之後香港旅遊業全面﻿復甦，希望吸引更多內地和海外遊客赴港。現在執行的5000元免稅額定於20年前，無法適應現在的購物需求。“在香港隨便買點化妝品、海味就會超額。政策應該與時俱進，配合最新形勢。”



談及為何會建議將免稅額調至3萬元，李慧琼說，“一國兩制”研究中心參考海南免稅港的成功經驗進行調研發現，海南現在免稅額是10萬元，香港作為自由港和購物天堂，免稅額可以進一步提升。



李慧琼說，智庫調研顯示，經過多年發展，香港無論是生活水平還是居民收入都發生變化，將免稅額提升到3萬元是可以考慮的金額。“我們將調研報告交給中央政府研究，在兩會重點提出後，特別感謝中央政府和不同部委的重視，在很短時間內已經有財稅負責人與我對接，交流意見。昨天香港團也同意將這項內容作為全團建議，提交給全國人大，以表達香港社會提高免稅額的強烈願望。希望能通過各界推動，讓政策盡快落地。”



（來源：大公網）